Kilian Peier aurait sans doute aimé que la Tournée des Quatre Tremplins compte encore quelques concours supplémentaires. Déjà brillant à Innsbruck (7e), le sauteur vaudois de 23 ans a cette fois pris la 8e place à Bischofshofen (Aut) dimanche soir. Il s'est envolé à 131,5 m puis 127 m.

Simon Ammann a lui aussi réussi un bon concours pour conclure la Tournée (16e). Les deux sauteurs suisses ont chacun récupéré des places lors de leur huitième et dernier saut de la Tournée. Peier figurait à la neuvième place après son premier envol, tandis que Ammann a réalisé une belle remontée (23e de la première manche).

Kobayashi a tremblé mais peut jubiler

Le classement général est comme prévu revenu à Ryuyu Kobayashi. La pépite japonaise (22 ans), insatiable depuis le début de la saison, est surtout devenu le troisième homme à réussir le Grand Chelem, c'est-à-dire remporter l'ensemble des quatre concours de la Tournée.

Il devient aussi le deuxième Japonais de l'histoire à enlever la Tournée, après Kazuhoshi Funaki en 1998. Seuls deux sauteurs, européens, avaient réussi avant lui ce Grand Chelem, en 66 éditions de cette épreuve mythique: l'Allemand Sven Hannawald en 2002 et le Polonais Kamil Koch la saison dernière.

Après ses victoires à Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen et Innsbruck, le surdoué s'est imposé dimanche avec des sauts à 135 et 137,5 m, devant l'Autrichien Stefan Kraft et l'Allemand Stephan Leyhe.

Il vient de gagner huit des onze concours de Coupe du monde, alors qu'il ne comptait pas la moindre victoire à son palmarès jusqu'à cette année. (nxp)