On le pensait imbattable sur cette piste et dans ces conditions, mais 14 centièmes en faveur de l’Autrichien Vincent Kriechmayr en ont décidé autrement. Beat Feuz n’a pas remporté la troisième descente de Wengen de sa carrière, malgré une belle démonstration sur la fin du parcours. Le Suisse se consolera peut-être avec sa bonne affaire du jour, au classement général de la discipline, où il prend le large sur la concurrence, avec 91 points de bonus sur le vainqueur du jour.

«Kriechmayr a fait une super descente. Moi, c’était assez bien, a commenté le Bernois au micro de la RTS. Je n’ai pas forcément eu un bon feeling partout et ai commis deux erreurs sur des passages clés. J’ai aussi connu quelques soucis de ‘grip’ sur mes skis et tout n’était pas parfait. Mais deuxième derrière l’Autrichien, ça reste un bon résultat.»

Le skieur de Linz n’avait plus gagné depuis les finales de la saison dernière, à Are. Cette saison, il n’était monté qu’une seule fois sur le podium (2e à Lake Louise), mais avait fait preuve d’une belle régularité. Il s’agit de la quatrième victoire en carrière pour Kriechmayr, la deuxième dans l’épreuve-reine de la descente. Le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a complété le podium, malgré un gros dossard (le 17).

Feuz n’est pas le seul Suisse à avoir brillé «à la maison». Mauro Caviezel, avec son No 19, a pris une belle 7e place. Gilles Roulin a quant à lui réussi sa meilleure prestation depuis des lustres et bouclé la descente de l’Oberland bernois au 9e rang. Son meilleur résultat reste une 4e place, arrachée à Val Gardena il y a plus d’un an. Carlo Janka est plus loin. (nxp)