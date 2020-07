C'est un duo de rêve qui s'est formé sur la glace. D'un côté, le patineur le plus titré du pays (double champion du monde, vice-champion olympique), Stéphane Lambiel (35 ans) et de l'autre le grand espoir suisse de la discipline, Alexia Paganini, 18 ans. C'est déjà le Valaisan qui avait œuvré pour que la patineuse américano-suisse puisse patiner pour la Suisse.

Avec succès puisque depuis 2017, la patineuse dont le père est Grison a été trois fois championne de Suisse, a participé aux JO 2018 et a terminé quatrième des derniers Européens en janvier 2020.

Du New Jersey à Champéry

Arrivée le 21 mai à Champéry pour pouvoir à la base simplement s'entraîner, au sein de la «Skating School of Switzerland» créée en 2014 par Lambiel, Alexia Paganini est visiblement tombée sous le charme de la structure valaisanne. À tel point qu'elle a demandé de pouvoir rester et de changer de coach, elle qui était entraînée par Igor Krovacec jusqu'à présent.

hi! as many of you have heard i have decided from this season forward I will be training in Champery, Switzerland with Stephane Lambiel as my head coach. I’m really excited that I have the opportunity to train in such an amazing environment with such amazing people ???? pic.twitter.com/oi6JrmJbnk