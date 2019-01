Le départ de la deuxième manche du slalom géant d'Adelboden a fini par être donné à 14h15, le brouillard s'étant dissipé sur la Chuenisbärgli.

Après la première manche, les six premiers coureurs se tiennent en moins d'une demi-seconde! C'est le Norvégien Henrik Kristoffersen qui s'est montré le plus rapide ce samedi matin. Il a précédé l'Autrichien Marcel Hirscher de 0''12, le Français Alexis Pinturault de 0''18, l'Allemand Stefan Luitz de 0''22, l'Américain Tommy Ford de 0''29 et le Français Thomas Fanara de 0''44.

Côté suisse, malheureusement, les choses ne se sont pas trop bien passées en Oberland. Le meilleur d'entre eux, Gino Caviezel, pointe à la onzième place, à 1 seconde tout juste de Kristoffersen. Loïc Meillard est juste derrière (12e à 1''54 de Kristoffersen), et on trouve plus loin Marco Odermatt (15e à 1''93). Cedric Noger (+2''87), Elia Zurbriggen (+3''01) et Marco Reymond (+5''46) ne se sont pas qualifiés pour la deuxième manche, alors que Thomas Tumler a été éliminé. (nxp)