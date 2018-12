Cette fois, c'est sûr: Ilka Stuhec est de retour! Déjà à l'aise à Lake Louise (6e et 14e en descente), la Slovène a remporté la descente dames de Val Gardena. Alors que personne ne l'attendait à ce niveau si tôt...

Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à l’aube de l'hiver 2017/18, la skieuse de 28 ans n'a pas tardé à retrouver cette force et ce style qui lui ont permis de décrocher deux petits globes (descente et combiné) et le titre mondial en descente lors de la saison 2016/17.

Vraie performance de Jasmine Flury

Sur la Saslong, où les dames s’élançaient pour la toute première fois, la Slovène a devancé l'Italienne Nicol Delago de 14 centièmes et l'Autrichienne Ramona Siebenhofer de 51 centièmes

Côté suisse, Jasmine Flury a failli créer la surprise en manquant le podium pour trois dixièmes. La 4e place de la Grisonne (à 0''87) représente son meilleur résultat en Coupe du monde si l'on fait exception de sa victoire «chanceuse» en super-G à St-Moritz l'an dernier. Un résultat qui lui permet de déjà se qualifier pour les Mondiaux d'Are.

Lara Gut-Berhami a, elle, fêté son premier Top 10 de l'hiver en descente (8e à 1''18), quelques places devant Corinne Suter (17e à 1''50).

Un souvenir douloureux

72 heures après la terrifiante chute de son frère Marc sur la Saslong, l'Obwaldienne Michelle Gisin a dû affronter la même piste avec une appréhension naturelle. Ce qui justifie en partie son 18e rang.

La descente de Val Gardena empruntait pratiquement le même tracé que les hommes, certes amputé de son sommet (un kilomètre), sans les Bosses du chameau et avec des vagues du Ciaslat aplanies.

De quoi attrister certaines skieuses qui auraient préféré une durée de course un peu plus longue (Stuhec n'a mis «que» 1'22''81 pour la dévaler). (nxp)