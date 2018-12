On appelle ça mettre les points sur les «i». Au lendemain de sa déconvenue sur le géant de Saalbach, Marcel Hirscher s'est refait la cerise jeudi sur la première manche du slalom. Devant un public tout acquis à sa cause, l'Autrichien a devancé son compatriote Michael Matt de 52 centièmes et le Norvégien Henrik Kristoffersen de 59 centièmes.

Avec son dossard No 1, Daniel Yule a eu l'honneur d'ouvrir les feux dans la grisaille. Le Valaisan n'a pas commis d'erreur majeure, mais il n'est pas le meilleur Suisse, avec son 8e temps provisoire (57"78). C'est son compatriote Ramon Zenhäusern, engagé malgré son pouce blessé, qui a réussi le meilleur résultat côté helvétique (5e, à 24 centièmes du podium).

Après son premier podium en carrière mercredi, le Neuchâtelois Loïc Meillard a réalisé le 12e temps et peut viser un top 10, comme Luca Aerni 15e. Le Vaudois Marc Rochat a été éliminé sur une faute. La deuxième manche de ce slalom débutera à 13 heures.

(nxp)