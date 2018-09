Vice-championne de la spécialité à Val d’Isère (2009), Lara Gut ne disputera pas de super combiné cette saison. La Tessinoise a éprouvé le besoin de garder tout son influx dans ses trois autres disciplines de prédilection, à savoir la descente, le super-G et le géant.

«Je perdais des semaines à m’entraîner en slalom et à la fin je payais la note dans le géant, où je suis arrivée souvent très fatiguée au départ, expliquait une femme souriante et radieuse ce lundi, lors d’un point presse à Willisau. Je me souviens qu’aux Mondiaux, lorsque arrivait cette course, je n’en pouvais plus.»

La skieuse polyvalente, victorieuse de la Coupe du monde en 2016, a estimé qu’elle préférait désormais ne prendre le départ que de trois courses pour trois podiums que de livrer un marathon de quatre épreuves et n’avoir des chances que sur deux disciplines.

La blonde, qui s’élancera le 27 octobre dans le géant de Sölden avec des ambitions, a avoué qu’elle était prête, même si l’été, avec son mariage, n’a pas été le même que d’habitude. «J’ai vécu passablement de choses comme une personne et plus seulement comme athlète», a révélé l’épouse de Valon Behrami, qui a trouvé le temps de soulever des squatts pour entretenir sa condition physique toujours aussi exceptionnelle.

«Je vais encore prendre le départ pour gagner des courses, comme je l’ai fait par le passé, parce que j’ai la chance d’être passionnée et d’avoir toujours la même adrénaline qu’à mes débuts», promet Lara Gut, qui compte bien «prendre de l’énergie positive des victoires» jusqu’aux Mondiaux de Åre. (nxp)