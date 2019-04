Aux Championnats du monde masculins de Lethbridge, la Suisse s’est imposée 11-2 contre la Corée du Sud à l’occasion de son huitième match disputé dans la nuit de mercredi à jeudi. L’équipe du CC Genève a inscrit six points dans le cinquième end à la suite d'une erreur du skip SooHyuk Kim. A cet instant-là, Peter de Cruz et ses coéquipiers menaient 11-1. Les Coréens ont marqué un point dans l'end suivant et se sont retirés.

Au classement, les médaillés des bronze des Jeux olympiques 2018 de Pyeongchang, qui présentent une fiche de sept victoires et d’une défaite, partagent la première place avec la Suède et le Japon, qui a infligé un premier revers au Canada (9-3). Jeudi, les Helvètes se mesureront à l’Italie (17h) et au Japon (22h).

Au terme des 12 matches du round robin, les deux meilleures équipes seront directement qualifiées pour les demi-finales, alors que les formations classées 3 à 6 disputeront des quarts de finale dont les vainqueurs rejoindront le dernier carré. (nxp)