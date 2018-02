L'histoire rocambolesque de cette première semaine olympique à PyeongChang devrait connaître un épilogue heureux.

Tout avait commencé par le départ de l'entraîneur du bob à deux jamaïcain Sandra Kiriasis, vexée d'avoir vu son poste dégradé par la Fédération de bobsleigh jamaïcaine. Selon la BBC, on lui aurait demandé de quitter son poste de coach du pilotage pour devenir analyste de performance.

Considérée comme un affront, cette décision a poussé Kiriasis à quitter l'équipe. En menaçant de partir avec le bob dont elle s'estime légalement responsable. Une marque de bière américaine, très populaire en Jamaïque, a profité de la situation d'urgence en proposant un engin de remplacement d'une valeur de 5000 euros.

No bobsled, no problem. If you need a new ride @Jambobsled , put it on @RedStripe ’s tab. DM us and we’ll be in touch ????????

«Nous avons accepté leur générosité et nous sommes en train de préparer le bob. L’équipe est en mode compétition et elles sont actuellement concentrées sur un seul objectif : se présenter à la ligne de départ préparées mentalement et physiquement», a confirmé le président Chris Stokes au quotidien Gleaner, relayé par 20 minutes.

“ Us Jamaicans, we tend to build from negativity and doubt, so if you tend to doubt us and try to bring forth negativity we will tend to build on that- we will not let that get the best of us” #PyeongChang2018 #JamaicaBobsled pic.twitter.com/moSOLrtopx