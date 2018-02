La réaction de Shani Davis, spécialiste américain de patinage de vitesse, démontre bien l'importance de la désignation du porte-drapeau lors des Jeux olympiques.

Avec ses deux médailles d'or, ses deux médailles d'argent, ses cinq participations à des Jeux, l'athlète de 35 ans espérait bien pouvoir emmener la délégation américaine lors de la cérémonie d'ouverture qui a lieu ce vendredi (à 12h en Suisse) à PyeongChang.

Mais c'est finalement la lugeuse Erin Hamlin, «seulement» médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Sotchi qui a été choisie. Plus que le choix, c'est la méthode qui a mis en colère Shani Davis.

Des athlètes des huit fédérations des sports d'hiver avaient voté pour le porte-drapeau. A l'issue des délibérations, Davis et Hamlin ont reçu chacun quatre voix. Dans ce cas de figure, le comité olympique a confirmé qu'il fallait départager les deux sportifs en lançant une pièce à pile ou face. Et le hasard a désigné la lugeuse de 31 qui dispute ces derniers Jeux.

I am an American and when I won the 1000m in 2010 I became the first American to 2-peat in that event. @TeamUSA dishonorably tossed a coin to decide its 2018 flag bearer. No problem. I can wait until 2022. #BlackHistoryMonth2018 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/dsmTtNkhJs