Corinne Suter a résisté à la pression ce samedi. Après sa bonne opération de la veille à Crans-Montana (2e derrière Lara Gut-Behrami), la Schwytzoise de 25 ans pouvait s’assurer son premier globe de cristal de la descente lors de la deuxième course organisée sur le Haut-Plateau.

Elle a devancé ses deux dernières rivales, la Tchèque Ester Ledecka et l’Italienne Federica Brignone, mais, comme vendredi, elle a une nouvelle fois été devancée par la Tessinoise, cette fois pour 2 centièmes de seconde seulement.

Deuxième derrière Lara Gut-Behrami après le passage des 30 premières concurrentes, Suter ne peut plus être rejointe au classement général de la descente, alors qu’il ne reste plus qu’une course au programme.

La skieuse de Schwytz succède à la Valaisanne Chantal Bournissen, qui était la dernière Suissesse à avoir remporté ce globe de cristal. Un succès vieux de 29 ans.

«C'est un moment très spécial pour moi, a déclaré Corinne Suter au micro de la RTS. Je n'arrive pas à réaliser encore vraiment... Gagner un globe, c'est un grand honneur, un très beau sentiment. Cela récompense mon travail et une saison durant laquelle j'ai réussi à faire preuve de beaucoup de constance.»