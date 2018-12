Le géant parallèle d'Alta Badia n'a guère souri aux skieurs suisses. Pourtant cinq au départ (sur 32 participants), ils n'ont placé qu'un seul représentant en quart de finale: Gino Caviezel.

Battu à ce stade par Alexis Pinturault, le Grison s'est «contenté» de la sixième place, ce qui représente tout de même son meilleur résultat en carrière. Il avait déjà terminé à deux reprises à la septième place de cette épreuve (2015 et 2016), seul géant parallèle de la saison, dont le format spectaculaire ne convainc pas tous les puristes.

Qui d'autre qu'Hirscher?

Vainqueur la veille du géant «historique» avec un écart record, l'ogre Marcel Hirscher (29 ans) s'est adjugé cette épreuve en parallèle. Comme la veille, il a devancé deux Français, Thibaut Favrot (2e) et Alexis Pinturault (3e).

Même lorsque les facteurs d'incertitude sont plus prononcés, l'Autrichien demeure sans concurrent. Il a certes dû cravacher en finale pour devancer le Français Thibaut Favrot, qu'il n'a battu que de quatorze centièmes. Mais cette victoire, la 62e de sa carrière en Coupe du monde, est tombée le plus logiquement du monde dans son immense escarcelle. Techniquement parfait, il a démontré la rage suffisante pour passer chaque tour sans trembler. En témoignent ses poings serrés au terme de chaque victoire.

Les autres Suisses n'ont pas fait long

Septuple tenant du titre de la Coupe du Monde de ski alpin, Hirscher ne s'était encore jamais imposé en géant parallèle. Une discipline qui n'était disputée que pour la quatrième fois en Coupe du monde.

La déception est de mise pour les autres Suisses puisque Thomas Tumler a été sorti en huitième de finale, et les trois autres Suisses en lice (Marco Odermatt, Loïc Meillard et Elia Zurbriggen) n'ont pas franchi le moindre tour.

Marcel Hirscher, lui, ne connaît plus la défaite. L'Autrichien est désormais leader du classement général de la Coupe du monde, ainsi que de la course aux globes de cristal du slalom et du géant. Et l’ogre peut déjà se remettre à affûter ses crocs: deux slaloms et un géant sont encore au programme avant la fin de la semaine (à Saalbach, en Autriche)... (nxp)