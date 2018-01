Le slalom nocturne de Schladming est réputé pour son ambiance fantastique. Mardi, pourtant, certains fans ont réussi à gâcher la fête avec un comportement particulièrement antisportif contre Henrik Kristoffersen.

Grand rival de Marcel Hirscher, le Norvégien a été visé par plusieurs boules de neige lors de sa deuxième manche. Heureusement, les projectiles ne l'ont pas atteint. Mais cela a suffi par le gêner dans une discipline où une déconcentration de quelques fractions de seconde peut coûter l'élimination.

Deuxième de ce slalom, Kristoffersen a montré son incrédulité et sa colère dans l'aire d'arrivée en mimant de lancer une boule de neige sur le public.

Les réactions des skieurs:

I don’t care who you are, who you cheer for, what your nationality, or what your reason. Throwing snowballs or any other kind of obstruction AT racers WHILE they are skiing to throw them off is not only disgusting, but dangerous. Get a life.