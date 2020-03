La fin prématurée de la saison de biathlon rime cette année avec la dernière de Martin Fourcade. Alors que la course finale devait avoir lieu la semaine prochaine à Oslo, c’est l’étape de poursuite de Kontiolahti en Finlande qui a été le clap de fin.

Une course qui a souri, comme tant d’autres, à Martin Fourcade. Une légende qui pèse sept premières places en Coupe du monde et sept médailles olympiques. Il s’offre ainsi une 83e victoire en épreuve de Coupe du monde, dix ans jour pour jour après la première. Mais le gros globe de cristal est revenu à un de ses rivaux, Johannes Boe, au terme d’une bataille épique entre les deux hommes. Le biathlète genevois Jérémy Finello était lui aussi engagé dans cette étape finale, disputée dans l’intimité du huis-clos.

«Il a laissé une trace indélébile»

Si Jérémy Finello est passé à côté de sa course, le Romand est plutôt satisfait de la saison effectuée et de sa qualification en Coupe du monde. Un hiver qui se termine dans un contexte très particulier et sur le départ de la légende Martin Fourcade. Même si le Genevois n’est pas resté dans le stade pour cet événement, il ne tarit pas d’éloges. «Cet homme a marqué l’histoire du biathlon».

Au point même de douter qu’un autre athlète puisse surpasser un des maîtres de la discipline. «Le prochain Martin Fourcade? Il n’y en aura peut-être pas.» Mais ses propos se veulent tout de même rassurants, évoquant les rivalités et le niveau à venir. Depuis vendredi soir et l'annonce de la dernière du champion, les hommages ont aussi fleuri partout sur les réseaux sociaux.

Félicitations pour ta carrière et merci pour tous ces moments où tu nous auras fait vibrer. Tu es un immense champion, tu as montré la voie et tes exploits inspireront de nombreuses générations, c'est certain !



Je te souhaite autant de succès dans ta nouvelle carrière ! https://t.co/ubE5g2fpsT — Teddy Riner (@teddyriner) March 13, 2020

«On va tous poser la carabine»

Après une fin de saison difficile, même si le circuit de biathlon a été relativement épargné par le virus, se pose alors la question de la suite. Le contexte pèse forcément sur le mental des sportifs. «J’essaie de rester positif, et j’espère que le sport sera bientôt moins impacté par la pandémie», souligne encore l’athlète genevois.

La fin de la saison, ou de carrière pour certains, signifie aussi du repos. «Dans un premier temps, on va tous poser la carabine et les skis. Passer un peu de temps en famille avant de se lancer en temps voulu dans la préparation de la saison prochaine», lâche Jérémy Finello. Une attente qui risque d’être longue dans le contexte actuel, pour la communauté du biathlon, dans laquelle «son départ va laisser un vide».

Thibaud Oberli