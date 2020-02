Wendy Holdener pourrait bien devoir attendre encore avant de remporter enfin le combiné de Crans-Montana. La technicienne schwytzoise a en effet concédé 1''50 à l'Italienne Federica Brignone, qui a signé le meilleur chrono du Super-G.

Brignone a précédé la Slovaque Petra Vhlova de 0''58, l'Autrichienne Nina Ortlieb de 0''66, la Tchèque Ester Ledecka de 0''79 et l'Autrichienne Franziska Gritsch de 0''81. Michelle Gisin, qui avait les meilleurs temps intermédiaires avant de commettre une grosse faute, pointe à la huitième place (+1'10''), Holdener à la dixième. Les autres Suissesses sont plus loin dans le classement. On trouve Jasmina Suter à la 14e place (+1''81), Priska Nufer à la 15e (+1''92) et Rahel Kopp à la 19e (+2''30).