Les organisateurs du Freeride World Tour, dont l’étape finale à Verbier célébrera son 25ème anniversaire le samedi 28 mars, vont tout faire pour maintenir leur édition 2020.

«Nous sommes prêts à réduire l’évènement si nécessaire et nous contenter de garder uniquement la compétition sportive, explique Nicolas Hale-Woods, cofondateur du Freeride World Tour. Concrètement, 32 athlètes descendraient le Bec des Rosses et une cinquantaine de personnes les filmeraient.»

À Fieberbrunn (Autriche), où s’est disputée ce dimanche l’avant-dernière étape du circuit avant la grande finale de Verbier, le patron du Freeride World Tour a confié qu’une séance avec les différents organisateurs d’évènements et le Conseil d'Etat valaisan, était prévue mercredi 11 mars.

«Nous en saurons plus à ce moment, mais nous allons faire les demandes d’autorisations nécessaires et nous priver de public si nécessaire.» La tenue ou non de l'évènement dépendra également des mesures prises par la Confédération.

Sylvain Bolt, Fieberbrunn (Aut)