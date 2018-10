Le réalisateur du film appelé «Looking for Sunshine» est Niccolò Castelli, l’homme qui était déjà aux manettes de «Tutti giu», un film sur Lara Gut paru en 2012. Cette fois, l’action suit la vie de la championne entre sa victoire au classement général de la Coupe du monde, à St-Moritz en 2016, et son retour sur les lattes, toujours dans les Grisons, après une année de souffrance à la suite d’une blessure.

Sur le site officiel de ce film-documentaire, il est écrit que le réalisateur suit la skieuse et parle d’une jeune femme à la recherche de son chemin, entre son équilibre, son épanouissement personnel et les attentes qu’elle suscite dans le grand public. On peut y voir aussi de nombreuses images d’archives.

Voici les premières rushs de ce moment très attendu:

«Looking for Sunshine» (official trailer) from Nicc on Vimeo.

(nxp)