Lindsey Vonn n'a jamais caché que le grand objectif de sa saison, c'était les Jeux olympiques qui s'ouvrent vendredi. Mais la skieuse américaine a désormais une autre raison de réussir ses Jeux: elle vient en effet de perdre son grand père, Don Kildow (le nom de jeune fille de Lindsey).

Elle l'a annoncé au travers d'un post sur son compte Twitter, ce jeudi peu avant 16h (heure suisse). Et elle a visiblement publié son message depuis l'appareil dans lequel elle a embarqué pour Pyeongchang.

«Comme je suis dans l'avion qui m'amène en Corée, j'aimerais vous expliquer pourquoi ces Jeux sont si spéciaux pour moi, a-t-elle écrit. Mon grand-papa est récemment décédé, et je vais courir pour lui, je veux le rendre fier. Voici la dernière visite que je lui ai faite avant qu'il ne meure.»

Et Lindsey Vonn a publié une photo d'elle, les yeux fermés, tout contre son grand-papa.

Since I’m on the plane heading to Korea, I’d like to share why these Olympics are so special to me. My grandfather recently passed away and I will be competing for him, I will make him proud. Here is the last visit I had with him before he died. https://t.co/9TXAC9zfGi