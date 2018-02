Décidément, Lindsey Vonn sait comment s'y prendre pour attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Ce 14 février, jour de la Saint-Valentin, l'Américaine a publié un message qui a dû bouleverser ses nombreux fans.

«Apparemment, c'est la Saint-Valentin... Je l'ai oubliée parce que je suis aux Jeux olympiques et parce que je suis célibataire. Un autre célibataire par ici voudrait être mon Valentin?», a-t-elle lancé, l'air de rien, sur son compte Twitter.

So apparently it’s Valentine’s Day....I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? ??????????? #worthashot