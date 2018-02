Déjà victorieuse de la descente-sprint de samedi - sa 80e victoire en Coupe du monde! -, l'Américaine Lindsey Vonn a réalisé le doublé à Garmisch: elle a en effet remporté la vraie descente de la station bavaroise, avec onze centièmes d'avance sur l'Italienne Sofia Goggia et douze sur la Liechtensteinoise Tina Weirather.

Meilleure Suissesse, Michelle Gisin occupe le cinquième rang, à 0''57 de Vonn. Corinne Suter (11e à 1''17), Jasmine Flury (13e à 1''43), une Lara Gut bien décevante (18e à 1''76) et Priska Nufer (20e à 1''81) ont terminé plus attardées encore.

Déjà détentrice du record de nombre de victoires en Coupe du monde chez les dames, Vonn se rapproche donc toujours plus de la meilleure marque absolue, les 86 victoires de la légende suédoise Ingemar Stenmark, grand dominateur des disciplines techniques dans les années 70 et 80. Avec 81 succès, elle n'est plus qu'à cinq longueurs de cette marque mythique!

«Je n'aurais jamais cru arriver à 80 victoires, c'est un grand jour, avait déclaré Lindsey Vonn samedi. Je me souviens quand j'ai remporté ma 50e victoire, ici à Garmisch. Je ne pensais pas une seconde pouvoir m'approcher du record d'Annemarie Moser-Proell (62 victoires). Maintenant, je me rapproche de Stenmark. C'est incroyable!»

Ingemar Stenmark peut trembler: Lindsey Vonn est sur ses traces.

Ingemar Stenmark photographié ici le 9 mars 1989, au terme de sa dernière course de Coupe du monde, le slalom géant de Shiga (Japon). Le record de la légende ne tient plus qu'à six fils... Image: Keystone. (Le Matin)