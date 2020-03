La Suisse est montée sur le podium du relais 4 x 7,5 km hommes de Lahti. Le quatuor helvète composé de Beda Klee, Dario Cologna, Jason Rueesch et Roman Furger a arraché une superbe deuxième place au bout d’un sprint à quatre remporté par la Norvège. «On est aux anges, réagissait Dario Cologna. C'est une magnifique sensation d'avoir décrocher cette deuxième place ensemble.»

Furger tient le rythme

Sous de fortes chutes de neige, l’épreuve s’est vite transformée en une course tactique. Un peloton de six coureurs, emmené par les deux équipes Russes, résistait en effet à tous les (petits) changements de rythme. Jusqu’à l’ultime des douze tour et cette dernière accélération signée Andrey Melnichenko. Longtemps en queue de peloton, Roman Furger eut alors la force d’accrocher le bon wagon. Et après avoir plongé dans le stade de Lahti, l’Uranais trouvait un magnifique second souffle pour “sauter” dans la dernière ligne droite Melnichenko et le dernier relayeur Italien Stefan Zelger. Devant, le Norvégien Johannes Klaebo s’était déjà envolé vers une victoire incontestable.

Une réaction d'équipe

«Klaebo est parti très vite mais quand il a choisi de ralentir, j'ai senti qu'il y avait un coup à tenter, expliquait le héros du jour Roman Furger au micro de SF. C'est un sentiment indescriptible. On se devait de montrer une réaction après notre mauvaise journée de samedi. On l'a fait en équipe, j'en suis vraiment ravi.»