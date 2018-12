Après sa terrible chute lors de la descente de Val Gardena, samedi, le skieur obwaldien Marc Gisin (30 ans) a été rapatrié samedi soir dans un hôpital suisse (Lucerne?) depuis l'hôpital de Bolzano où il avait été admis.

Aucun diagnostic officiel quant à la nature exacte de ses blessures n'a encore été diffusé - Swiss Ski devrait communiquer ce dimanche dans l'après-midi. Mais «Blick» annonce ce dimanche matin en avoir appris plus, selon «des sources internes». Ce qu'il en ressort:

- Marc Gisin se serait fracturé plusieurs côtes;

- il souffre d'une commotion cérébrale;

- il s'est blessé au niveau du bassin (fracture?), blessure qui ne devrait pas nécessiter d'opération.

Samedi soir, des bruits ont couru, qui faisaient état du placement de Marc Gisin dans le coma artificiel. Selon les informations du quotidien zurichois, il se serait agi d'une mesure de précaution, de manière à apaiser le skieur pendant son rapatriement par la Rega.

On devrait donc en savoir plus - et officiellement - en cours de journée.

(nxp)