Marcel Hirscher est remonté sur ses skis mercredi à Zell am See en Autriche. Victime d'une fracture de la cheville en août, le Salzbourgeois a posté une vidéo sur Instagram, où on le voit faire quelques virages. «C'était vraiment un bon test», a-t-il commenté. Forfait pour le géant d'ouverture de la saison à Sölden (29 octobre), le sextuple lauréat de la Coupe du monde pourrait revenir le 12 novembre à Levi pour le premier slalom de l'hiver.

This was a really nice try.

(ats/nxp)