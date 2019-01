Mauro Caviezel est décidément grande forme cet hiver. Le Grison a décroché une belle 4e place lors du combiné alpin de Wengen. Un résultat presque frustrant si l'on tient compte de sa maîtrise lors du slalom matinal (6e).

Le skieur de 30 ans, spécialiste de vitesse, n'est pourtant pas parvenu à faire fructifier toutes ses qualités de glisse lors de la descente de l’après-midi. La victoire est revenue à l'Autrichien Marco Schwarz, déjà en tête après le slalom, qui a devancé un duo français composé de Victor Muffat-Jeandet et Alexis Pinturault.

Caviezel, qui a concédé 1''23 du vainqueur, n'est resté qu'à onze centièmes de la troisième place.

Sept suisses dans les points

Derrière le Grison, les Suisses ont eu un peu plus de peine à se mettre en évidence. Six autres représentants de Swiss-Ski sont tout de même rentrés dans les points sur leur neige: Sandro Simonet (11e à 2''45), Carlo Janka (16e à 3''14), Luca Aerni (17e à 3''22), Niels Hintermann (19e à 3''53), Stefan Rogentin (23e à 4''24) et Gilles Roulin (26e à 4''62).

Le Zurichois Niels Hintermann n’est ainsi pas parvenu à rééditer son exploit de 2017, lorsqu’il avait bénéficié de conditions favorables pour enlever ce combiné alpin. Il y a deux ans, le slalom avait, comme vendredi, été disputé avant la descente. Mais le scénario surprise ne s’est pas répété. (nxp)