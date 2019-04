Mélanie Meillard a retrouvé les joies de la glisse ces derniers jours après une pause forcée longue de 410 jours. Blessée au genou gauche à l’échauffement lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, le 8 février dernier, la skieuse valaisanne de 20 ans avait ensuite été contrainte de subir une nouvelle opération en octobre, à cause du rejet par son corps d’une greffe ligamentaire.

La spécialiste de slalom et de géant n’a pas caché son bonheur de renouer avec ses sensations de glisse. «J’ai été très étonnée que mon retour se passe aussi bien. J’ai encore quelques douleurs, mais elles sont acceptables. Je vais encore skier chez moi à Thyon (VS) jusqu’à la fermeture de la station, puis je reprendrai l’entraînement physique jusqu’en juillet et le début de la préparation d’été sur les skis avec l’équipe nationale.» (nxp)