Le ciel est tombé sur la tête. Blessée lors d’un entraînement à Pyeongchang le 8 février lors des Jeux olympiques et opérée dans la foulée, la Valaisanne Mélanie Meillard pensait avoir fait le plus dur, mais ces mois et ces semaines de rééducation et de sueur ont été balayés mercredi par un terrible diagnostic: la greffe du tendon latéral externe de son genou gauche a été rejetée par son corps, le greffon s’est nécrosé, elle devra repasser sur le billard le 9 octobre.

La désillusion tourne en boucle dans la tête de la skieuse. «Je ne préfère pas parler pour le moment, il faut me comprendre», murmure-t-elle au téléphone. On comprend, bien sûr. Elle avait été victime en Corée du Sud d’une fracture du plateau tibial, d’une lésion au ménisque et de cette déchirure ligamentaire, donc. Les deux premières blessures ne posent plus problème, tout est bien réparé. C’est le ligament latéral externe qui pose problème. Il n’est pas indispensable au fonctionnement du genou: Monsieur tout le monde, pour une activité normale, n’aurait même pas été opéré. En revanche, pour une skieuse professionnelle, il est nécessaire.

Ce qui trotte dans la tête de Mélanie, c’est un questionnement bien légitime: comment se fait-il qu’elle doive tout recommencer à zéro, après plus de six mois de rééducation, au moment même où elle voyait le bout du tunnel? Pourquoi son greffon s’est-il nécrosé? Surtout: pourquoi son chirurgien a-t-il opté pour une allogreffe (greffe d’un tendon appartenant à quelqu’un d’autre, souvent un cadavre) et pas pour une autogreffe (greffe d’un tendon prélevé sur le propre corps de la personne blessée)?

Ces interrogations-là parcourent aussi l’esprit de Ralph Krieger, l’agent de Mélanie Meillard. Il s’en est déjà ouvert au «Blick», il revient plus en détail pour «LeMatin.ch»: «Je ne suis pas médecin, mais je me suis posé la question, oui, explique-t-il. C’était sa première blessure grave et c’est l’allogreffe qui est choisie. Je me demande pourquoi ce n’était pas une autogreffe. Mais je sais aussi que Valentin Giraud Moine, le skieur français, a été opéré des genoux par le biais d’allogreffe. Je crois qu’il y a surtout beaucoup de malchance pour Mélanie, il y a toujours un risque de rejet du greffon, de l’ordre de 10% je crois. J’ai demandé néanmoins au chirurgien des explications. Il m’a envoyé un mail, très détaillé, du diagnostic effectué dernièrement. J’aurais aimé qu’il donne une déclaration à tout le monde pour s’expliquer et faire taire les rumeurs.»

Et Mélanie, justement, comment vit-elle tout cela? «Évidemment, c’est un résultat qui est très compliqué à accepter pour elle, raconte Ralph Krieger. C’est pour cela qu’elle ne veut pas parler à chaud. Il y a énormément de déception, de frustration. Elle sentait bien depuis quelques semaines déjà, en descendant les escaliers, qu’il y avait comme un souci. Mais une IRM passée il y a deux mois n’avait rien décelé. C’est ce même examen, qu’elle a à nouveau effectué cette semaine, qui a révélé le gros problème. C’est terrible pour elle, parce qu’elle était dans sa tête prête à remettre les skis et à se lancer ensuite en Coupe du monde. Et d’un coup, sans même se blesser, elle doit à nouveau être opérée. Au lieu d’une absence d’une demi-saison, elle perd désormais une saison et demie. Et tout le travail effectué depuis février est réduit à néant.»

C’est un coup dur pour Mélanie Meillard. Mais elle est courageuse. On peut déjà lui souhaiter le meilleur pour elle, après, pour revenir encore plus forte. (nxp)