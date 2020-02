Mélanie Meillard a tiré la prise le 12 février dernier. La skieuse de 21 ans a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle mettait un terme prématuré à sa saison. Son retour à la compétition, débuté en décembre dernier, n’a pas été concluant. Après quatre courses en Coupe du monde, la Valaisanne d’adoption n’était pas parvenue à se qualifier pour une seconde manche.

Objectif Sölden

«J'ai fait le point après ces premiers départs. J'ai discuté avec mes entraîneurs, puis j'ai eu quelques jours pour réfléchir de mon côté. La décision s'est faite assez rapidement», a-t-elle expliqué ce week-end à Crans-Montana lors d’un point presse organisé par son sponsor Longines. Mélanie Meillard était présente sur le Haut-Plateau car elle faisait partie des ouvreuses du slalom du combiné de dimanche.

La skieuse d’Hérémence a déjà le regard tourné vers la saison prochaine et les épreuves d’ouverture de Sölden à l’automne. Est-elle revenue trop vite sur le cirque blanc? «Je n'étais pas 100% prête, c'est clair et net, a-t-elle reconnu. Mais je devais retrouver la compétition. J'avais fait presque deux ans sans prendre de départ. Après tout, on s'entraîne justement pour cela. Après chaque course, je voyais que je progressais. Cela reste positif à mes yeux.»

Une blessure sournoise

Pour la première fois depuis trois ans, Mélanie Meillard devrait débuter une saison en plein possession de ses moyens. Sa blessure au genou gauche l’avait privée des JO de Pyeongchang à l’hiver 2018. En grande forme, elle avait décroché son premier podium en Coupe du monde quelques semaines auparavant. Nouveau coup dur quelques mois plus tard puisqu'elle avait dû subir une nouvelle intervention chirurgicale.

La Neuchâteloise d’origine voit enfin le bout du tunnel. Mais pourra-t-elle retrouver le niveau qui était le sien? La principale intéressée balaie les doutes. «Je ne suis pas la première à me blesser. Beaucoup ont pu revenir au top.» Mélanie Meillard espère en faire de même.

Ugo Curty, Crans-Montana