Qui jusqu’ici est la vraie star, omniprésente, de ces JO de Pyeongchang? Le vent incontestablement, ces rafales qui n’en finissent pas d’entraîner des annulations, de fausser les compétitions.

L’épreuve de slopestyle féminin, perturbée par cet invité malvenu, a tourné à la mascarade. Mercredi, la situation a même pris des allures de chaos. Le slalom féminin, rarement perturbé par les caprices d’Eole, a dû être annulé tant les rafales étaient fortes.

Les vents puissants ont même poussé les organisateurs à faire évacuer la zone où se déroulaient les épreuves de glace, au moins temporairement, alors que les magasins et restaurants baissaient leurs stores et que des volontaires demandaient aux touristes d'évacuer la zone.

Fallait-il s’attendre à une telle situation ? Cette région de Corée est-elle particulièrement exposée aux vents violents, surtout à cette période de l’année? Les réponses de Frédéric Glassey, de Météo News.

Ce qui se passe à Pyeongchang vous surprend-il?

Il y a incontestablement une part de poisse. Mais ce qui se arrive en ce moment rappelle forcément ce qu’on avait vécu aux Jeux de Nagano en 1998 et ce n’est pas un hasard. Comme le Japon, la Corée est une péninsule avec les problèmes météorologiques propres à ce genre de territoires. Partant de Sibérie, les vents jusqu’en Corée se renforcent sur la mer, cette espace humide où il n’y aucun obstacle pour les freiner. Chez nous, il est rare que des vents aussi violents soufflent alors que le ciel est bleu. Mais pas en Corée. Il s’agit de vents très secs, un peu comme la bise chez nous, qui soufflent en rafale par des températures de -15, ce qui rend le froid particulièrement insupportable. Mais la situation actuelle est tout de même assez exceptionnelle.

Au niveau de la météo, comment expliquez ce phénomène?

Les courants et les vents vont toujours d’un anticyclone vers une dépression. Or, en ce moment, un large anticyclone est stationné au-dessus de la Sibérie et les vents passent par la Mongolie et se dirigent vers une dépression qui se trouve à l’Est de la Corée. La région de PyeongChang est directement touchée.

Faut-il s’attendre au pire pour la suite de ces JO ou la situation va-t-elle s’améliorer?

On peut être optimiste. Dés demain, la dépression de la Corée va se déplacer vers l’est du Japon et s’éloigner de la zone olympique. De 70km/h, les rafales vont passer à 50 puis moins encore. Le vent va décliner et et on va vers le mieux. (Le Matin)