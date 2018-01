Dossard No2, Mikaela Shiffrin a d'emblée placé la barre très haut, lors de la 1re manche du slalom de Kranjska Gora. Après le passage des sept premières skieuses, elle compte 1''47 d'avance sur la Suédoise Frida Hansdotter et 1''60 sur la Suissesse Wendy Holdener, qui sont les deux seules à avoir perdu moins de 2 secondes sur l'Américaine!

Mélanie Meillard pointe à 2''31 (5e provisoire), Michelle Gisin à 3''17 et Denise Feierabend à 3''82.

Avec désormais huit victoires à son actif cet hiver - dont six sur les sept dernières courses! -, Mikaela Shiffrin s'approche toujours plus de l'un des plus fabuleux records de la Coupe du monde, les 14 succès en une saison de Vreni Schneider en 1988/89.

Une marque sur laquelle elle devrait fondre ces prochains jours, puisqu'après l'épreuve de ce dimanche, un autre slalom est au programme, mardi soir à Flachau. (Le Matin)