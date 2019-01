Mikaela Shiffrin a une nouvelle fois écrasé la concurrence. À Kronplatz (Italie), elle a survolé la première manche du slalom. Sa poursuivante immédiate, la Française Tessa Worley, pointe déjà à près d'une seconde et demie.

De fait, sauf élimination improbable du prodige américain, le seul intérêt de la deuxième manche concernera la lutte pour les deux autres places du podium. Six skieuses sont en effet dans un mouchoir de poche (31 centièmes exactement). Dans l'ordre: Tessa Worley (2e à 1''39), la Slovaque Petra Vhlova (3e à 1''42), l'Italienne Marta Bassino (4e à 1''47), la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (5e à 1''50), l'Italienne Federica Brignone (6e à 1''61) et l'Allemande Viktoria Rebensburg (7e à 1''70).

Les Suissesses, elles, sont complètement larguées. Après le passage des 50 premières concurrentes, la moins mauvaise d'entre elles, Wendy Holdener, pointe au onzième rang, à 2''39 de Shiffrin. Deux rangs plus loin, on trouve la surprenante Andrea Ellenberger. Partie avec le dossard 30, la Nidwaldienne de 25 ans a franchi la ligne avec un retard de 2''42.

Les autres Suissesses sont plus loin encore: Lara Gut-Behrami est 18e à 2''92, Simone Wild 25e à 3''55 et le Valaisanne Camille Rast 29e à 3''78. Michelle Gisin (+4''33) et Aline Danioth (+5''11) ne reviendront pas en deuxième manche, à 13h. (nxp)