En s'imposant samedi à Levi, l'Américaine Mikaela Shiffrin est entrée dans l'histoire: elle est en effet devenue la seule détentrice du record de victoires en slalom (41), hommes et femmes confondus, laissant la légende suédoise Ingemar Stenmark à 40 succès.

Comme il est de coutume dans la station finnoise, la gagnante a reçu un renne. et elle a choisi d'appeler ce renne... «Ingemar»! Elle s'en est expliquée dimanche sur son compte Twitter. «Heureuse de te rencontrer, Ingemar, écrit-elle. J'ai pensé à ce prénom hier (samedi), après la course, quand quelqu'un a mentionné le record. Mais il y avait quelques petites choses à régler avant de l'annoncer. La première était de demander la permission à Ingemar, bien sûr!»

Nice to meet you, Ingemar

I was thinking about this name yesterday after the race when someone mentioned the record, but there were a couple things to sort through before announcing it. First was to ask for Ingemar's permission of course!