C’est une deuxième manche passionnante qui s’annonce lors du slalom géant de Semmering (départ à 13h30). Mikaela Shiffrin mène une meute de skieuses extrêmement dense. L’Américaine a signé le meilleur temps sur le premier tracé, devançant d’un souffle l’Autrichienne Stéphanie Brunner (+0”02) et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0”03). Les dix premières se tiennent en 64 centièmes.

Chez les Suissesses, Wendy Holdener a réalisé une bonne première manche. Malgré quelques imprécisions, la Schwytzoise s’est classée au huitième rang (+0”51). Lara Gut-Behrami, par contre, n’a de loin pas rassuré ses suiveurs. A côté de la plaque cette saison en slalom géant, elle est reléguée à +1”84 et ne va pas voir la deuxième manche.

Un résultat particulièrement inquiétant pour la Tessinoise, surtout à regarder sa course de plus près: elle n’a commis aucune erreur majeure, se contentant de perdre du temps de haut en bas. Et aucune excuse ne pourrait contrebalancer sa performance. En effet, Anna Veith, qui s’élançait juste avant elle - donc dans les mêmes conditions de neige - et qui skie avec le même matériel, est parvenue à accrocher le top 5 (+0”12).

Simone Wild a elle aussi déçu (+1”92) et n’a pas obtenu son billet pour le second tracé alors qu'Aline Danioth est partie à la faute. (Le Matin)