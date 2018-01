Champion du monde juniors du géant il y a deux ans à Sotchi, Marco Odermatt (20 ans) s'est imposé sur le fil pour devancer de 2 centièmes le Canadien Sam Mulligan et 3 centièmes le Bernois Lars Rösti.

En slalom, l'Uranaise Aline Danioth (20 ans) a pris la troisième place derrière la Slovène Meta Hrovat et l'Autrichienne Franziska Gritsch.

