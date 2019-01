La troisième étape du Tour de Ski disputée le Jour de l'an au Val Müstair n'a guère souri aux fondeurs suisses. Dans une discipline du sprint qui leur sied d'habitude, les Suissesses ont toutes échoué en quart de finale. Plusieurs d'entre elles ont même tâté la neige de près, par leur faute ou à la suite de collisions.

Nadine Fähndrich, pourtant bonne 3e des qualifications, a fini dernière de sa série après une chute (21e au classement final). Nathalie von Siebenthal (18e) et Laurien van der Graaff (23e) se sont également contentées des accessits.

Cologna ne confirme pas en série

Le Grison Dario Cologna n'est pas non plus parvenu à faire d'étincelles sur sa neige. Bon huitième des qualifications, le quadruple vainqueur de l'épreuve a terminé 5e de sa série de quart de finale, synonyme d'élimination prématurée et de 21e place.

Seul Roman Furger a vu les demi-finales, lui qui a été repêché au temps après avoir terminé 4e de sa série. Mais il n'a pas eu son mot à dire face à la crème de la discipline, qui était largement représentée dans sa demi-finale. Il a pris le dixième rang final.

Victoires norvégienne et suédoise

C'est le Norvégien Johannes Klaebo qui s'est imposé, devant l'Italien Federico Pellegrino et le Russe Sergey Ustiugov. Chez les dames, la gagnante du sprint est la Suédoise Stina Nilsson, devant deux Américaines, Sophie Caldwell et Jessica Diggins. (nxp)