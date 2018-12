La Slovaque Petra Vlhova a créé la surprise lors du slalom géant de Semmering (Aut). Spécialiste du slalom spécial, elle n’était jamais montée sur le podium en géant. Auteure de deux manches impressionnantes de régularité, Vlhova est remontée de la quatrième place à la première sur le second tracé. En tête après la première manche, l’Américaine Mikaela Shiffrin a dégringolé au classement pour finalement échouer au cinquième rang. L’Allemande Viktoria Rebensburg (+0”45) et la Française Tessa Worley (+0”60) complètent le podium.

Chez les Suissesses, Wendy Holdener n’a pu faire mieux qu’une décevante onzième place. Seule autre Helvète qualifiée pour la deuxième manche, Andrea Ellenberger a terminé au 22e rang (+2”52). La grosse contre-performance de la journée est à mettre sur le compte de Lara Gut- Behrami.

La Tessinoise, à côté de la plaque cette saison en slalom géant, n’est pas parvenue à se qualifier pour la manche finale, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2008. Un résultat particulièrement inquiétant pour la Suissesse, surtout à regarder sa course de plus près: elle n’a commis aucune erreur majeure, se contentant de perdre du temps de haut en bas. (Le Matin)