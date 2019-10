Favori à la succession au trône laissé vacant par Marcel Hirscher, Alexis Pinturault a répondu présent lors de la première manche du géant de Sölden (Aut). Le Français s’est imposé devant son compatriote Mathieu Faivre (à 2 centièmes). Le Nidwaldien Marco Odermatt (22 ans) complète le podium (à 33 centièmes) et a prouvé qu’il faudra compter sur lui cette saison. Parti avec le dossard numéro un, le Norvégien Henrik Kristoffersen, autre grandissime favori dans la course au général, n’a pas été dans le coup sur le premier tracé en terminant dixième, à 80 centièmes de son rival français.

Après deux annulations consécutives en raison de mauvaises conditions météorologiques, l’épreuve d’ouverture de la Coupe du monde de ski s’est disputée dans d’excellentes conditions. Sur le glacier du Rettenbach, le Valaisan Loïc Meillard (9e à 69 centièmes de Pinturault) devra livrer une deuxième manche parfaite pour se hisser sur le podium. De retour de blessure après une déchirure du ligament croisé, Justin Murisier n’a logiquement pas pu rivaliser avec les meilleurs (21e à 1’’42).

Résultats similaires pour les autres Suisses, Thomas Tumler (18e), Gino Caviezel (22e) et Cédric Noger (24e), qui ont tous cumulé plus de 1’’30 de retard sur Pinturault. Ils ont tout de même réussi à se qualifier pour la seconde manche. Au contraire d’Elia Zurbriggen, qui a échoué de peu, à près de 2’’30, alors que Reto Schmidiger n’a même pas été en course pour la deuxième manche, arrivé à 2’’78 du leader.