«C’est le début d’une aventure extraordinaire.» Marius Robyr, directeur exécutif de la candidature valaisanne aux Mondiaux de ski alpin en 2025, sait que tout commence ce mardi. C’est aujourd’hui (mardi) à 13h que le Valaisan, accompagné d’une délégation d’officiels, se rendra au siège de la Fédération internationale de ski (FIS), situé près de Thoune, pour remettre le dossier de candidature de Crans-Montana 2025.

«On donnera à la FIS les lettres d’appui de la conseillère fédérale, du canton, des communes et des remontées mécaniques», liste M. Robyr. A ce dossier s’ajoutera la confirmation de paiement (400 000 francs) qui permettra à Crans-Montana de s’aligner face aux autres prétendants.

Marius Robyr estime que son plus sérieux adversaire dans la course à l’organisation est autrichien. «La station de Saalbach partira avec une petite longueur d’avance», confie-t-il, sans toutefois s’avouer vaincu (ce n’est pas le genre de la maison). «Il faut rester positif et convaincre le jury de voter pour nous», martèle-t-il, déjà en campagne.

Si Saalbach s’avance en favori, c’est parce que la station a déjà toutes les cartes en mains pour convaincre. Elle aurait même pu héberger les compétitions en 2023 déjà si elle n’avait pas été battue par la candidature commune de Courchevel et Méribel. La Fédération internationale de ski annoncera en mai 2020, lors de son congrès en Thaïlande, le nom de la station qui organisera les Mondiaux en 2025. (nxp)