Gian-Franco Kasper, en tant que président de la FIS, comment réagissez-vous aux retraites successives de Lindsey Vonn et Marcel Hirscher, les deux figures de proue du ski alpin de la dernière décennie?

Cela ne m'inquiète pas plus que cela. À chaque fois qu'un champion se retire, on a tendance à se dire que rien ne sera plus comme avant. Prenez Stenmark, Maier ou Zurbriggen: à chaque fois, on a pensé qu'on ne reverrait plus jamais de tels skieurs. Et pourtant, Hirscher est arrivé après eux. Il choisit de se retirer? C'est la vie. C'est sa vie, surtout. Quant à Lindsey Vonn, je peux parfaitement comprendre qu'elle ait choisi de renoncer, après tous les accidents dont elle a été victime.

Donc, ces deux personnalités ne vont pas manquer à la FIS?

Ils vont surtout manquer à leur Fédération. Lindsey Vonn et Marcel Hirscher étaient tous deux de grands champions, et ils apportaient un nombre incroyables de succès et de prestige à leur pays. Alors, évidemment, ce sont deux personnalités qu'on ne remplacera pas facilement.

Mais la FIS y perd aussi en termes d'image, non?

Non, je ne le pense pas. Bien sûr que ces deux défections peuvent laisser un vide. Mais on ne sait jamais: derrière eux, il peut y avoir une explosion de jeunes qui s'affirment au premier plan. Pour moi, l'annonce de Marcel Hirscher n'a rien d'extraordinaire. Je regrette le départ d'un champion d'exception, oui, mais ce n'est pas une tragédie.