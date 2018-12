Le gratin du saut à skis mondial a posé son baluchon et ses grandes lattes à Engelberg, pour deux concours prévus samedi et dimanche. Sur le plus grand tremplin naturel du monde, les sauteurs se disputeront la victoire, avec une grande et belle idée derrière la tête. Car deux semaines plus tard, le traditionnel rendez-vous de la saison pointe le bout de ses spatules et celui qui gagnera à Engelberg aura de grandes chances de le faire aussi en Allemagne et en Autriche.

C'est arrivé sept fois lors des dix-sept dernières éditions. Le plus récent à inscrire au palmarès du concours suisse et de la Tournée est Peter Prevc, en 2015. Plus généralement, ce sont les Allemands qui sont à leur aise sur le tremplin de Gross-Titlis. Le tenant du titre, Richard Freitag, sera en quête de certitudes avant la Tournée, qu'il a comme tout le monde dans le viseur. Le Saxon de 27 ans aime le coin, mais peine à retrouver ses marques, cette saison, lui qui pointe au 27e rang de la Coupe du monde.

Dans le canton d'Obwald, c'est le Japonais Ryoyu Kobayashi qui fait figure d'épouvantail, tant pour les concours de ce week-end, que pour la Tournée, ensuite. Ce serait un véritable séisme dans le milieu que de voir un Nippon l’emporter, après des années de dominations de pays comme la Pologne, la Norvège, l'Allemagne et l'Autriche. Outre Kobayashi, les favoris à Engelberg s'appellent Stephan Leyhe, Karl Geiger ou encore Andreas Wellinger, Piotr Zyla, Johann Andre Forfang et Kamil Stoch.

Et les Suisses?

Les Suisses, eux, partent de plus loin, à domicile. Killian Peier espère entrer pour la première fois de sa carrière dans un top 10 de Coupe du monde et semble dans la forme de sa vie. Gregor Deschwanden voudra marquer des points et pourquoi pas des «gros», tout comme Andreas Schuler, une fois 30e cette saison. Simon Ammann, lui, sera surtout en quête de marques et de confiance. Le quadruple champion olympique est encore bredouille jusqu’ici.

Vendredi, lors des qualifications, tous les Suisses ont eu le sourire et les organisateurs sans doute également. Peier a pris le 18e rang, tandis qu'Ammann, Schuler et Deschwanden, respectivement 32e, 37e et 45e, ont tous passé le «cut».

Le Japonais Kobayashi a survolé les débats dans tous les sens du terme, avec un bon à 137 mètres.

