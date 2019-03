Incroyable exploit de Marco Odermatt. Le Nidwaldien de 21 ans est monté sur le premier podium de Coupe du monde de sa jeune carrière: il a terminé à la troisième place du géant de Kranjska Gora, à 0''56 du vainqueur Henrik Kristoffersen et à 0''32 de son dauphin Rasmus Windingstad. Les Norvégiens signent donc le doublé en Slovénie.

15e de la première manche avec un retard de 1''14 sur Kristoffersen, Odermatt a réalisé un splendide deuxième tracé: il a tout simplement signé le meilleur temps de la deuxième manche! Le quadruple champion du monde juniors est en train de s'affirmer au niveau adulte.

3. Platz im #Riesenslalom von #KranjskaGora! Hier fährt Marco Odermatt erstmals in seiner Karriere aufs Podest. #srfski pic.twitter.com/ZSRzOzndXm — SRF Sport (@srfsport) March 9, 2019

Le bon bilan suisse est complété par la superbe quatrième place de Cedric Noger. Neuvième de la première manche, le Saint-Gallois de 26 ans a progressé de cinq rangs pour obtenir le meilleur résultat de sa carrière. Il termine à 0''86 de Kristoffersen et 0''30 d'Odermatt. Cinquième sur le premier tracé, Loïc Meillard a commis une erreur de trajectoire en deuxième manche, ce qui lui a fait perdre deux places (7e final, à 1''03 du vainqueur).

Les autres Suisses ont fini plus attardés. Reto Schmidiger et Elia Zurbriggen terminent à égalité à la 21e place (+2''01), alors que Gino Caviezel prend la 26e place finale (+2''40). Sandro Jenal et Daniele Sette, 43es de la 1re manches à égalité avec un retard de 3''25, n'avaient pas réussi à se qualifier.

Signalons enfin la belle remontée du grand espoir belge Sam Maes (21 ans). 23e de la première manche, le double médaillé de bronze (géant et slalom) des récents Mondiaux juniors de Val di Fassa a signé le deuxième chrono de l'après-midi, pour se classer au 12e rang final, son meilleur résultat en Coupe du monde. (nxp)