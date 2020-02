Les Suisses ont brillé lors de la manche de Coupe du monde de slopestyle à Calgary. En Alberta, samedi, Andri Ragettli (21 ans) a remporté la compétition masculine alors que Mathilde Gremaud (20 ans) a décroché la deuxième place chez les dames.

Crédité d’un 88,73, le Grison a battu deux Américains, Colby Stevenson et Nicholas Goepper, et s’est installé aux commandements du classement général de la discipline. Après quatre des cinq courses qui figurent au calendrier, il compte 265 points, 45 de plus que Stevenson et 66 de plus que le Bernois Fabian Boesch, qui a dû se satisfaire d’un 11e rang sur le parcours canadien.

«J’ai commis quelques erreurs sur mon premier run et je savais que je devais être meilleur sur le deuxième, a expliqué Ragettli. Malgré le vent, cela s’est bien passé. A la réception de mon dernier saut, j’ai su que j’allais améliorer mon score.» Heureux: «Cela me met en bonne place pour tenter de gagner un quatrième globe de cristal et j’espère concrétiser cet objectif.»

Eileen Gu ???????? and @Andriragettli

???????? claim victories at #SnowRodeo FIS Freeski Slopestyle World Cup event in Calgary ??????????Women: ????? E. Gu ????????

???? M. Gremaud ????????

???? M. Oldham ????????



Men:

???? A. Ragettli ????????

???? C. Stevenson ????????

???? N. Goepper ??????????Results: https://t.co/aS1e2Vn1aF pic.twitter.com/yVbGDDNgHv — FISfreestyle (@FISfreestyle) February 15, 2020

Hoefflin était blessée

Dans la compétition féminine, Mathilde Gremaud (87,18) n’a été battue que par la Chinoise Eileen Ailing Gu (89,18). La vice-championne olympique fribourgeoise, qui a vainement essayé de combler son retard sur son adversaire dans le deuxième run au prix de figures audacieuses, a ainsi décroché son premier podium de la saison en slopestyle. Elle avait remporté deux courses de big air.

Blessée, la Genevoise Sarah Hoefflin ne s’est pas présentée au départ. Mais la championne olympique 2018 conserve la tête de la Coupe du monde avec 192 points, une marge de 31 points sur l’Américaine Marin Hamill. Gremaud est quatrième (146 points).

La dernière épreuve de la saison aura lieu le 21 mars à Silvaplana, dans les Grisons.