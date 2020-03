Andri Ragettli en a fait une spécialité. Régulièrement, il régale la Toile de ses parcours qui mêlent agilité, équilibre et souplesse. Alors en cette période de confinement, le triple vainqueur de la Coupe du monde de slopestyle a concocté une version «Stay at Home» presque aussi époustouflante que ses grands classiques.

De la chambre à la cuisine, en passant par le salon, avec un passage sur le rebord de la fenêtre, le Grison revisite ses fondamentaux: trampoline, medecine ball et rouleau. Après un dernier saut périlleux, il y ajoute le gel désinfectant de circonstance. Et couronne le tout de cette belle action: «N'essayez pas cela à la maison, le but était de vous divertir. Mais je donnerai un cent à l'OMS dans sa lutte contre le coronavirus pour chaque like reçu».

À la vitesse où sa vidéo était partagée lundi matin, Andri Ragettli semblait bien parti pour faire don d'une jolie somme. À 20 heures, il avait en effet déjà accumulé plus de deux mille francs en «like» sur Twitter, Instagram, TikTok, Facebook et Youtube.

SC