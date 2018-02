Une athlète suisse a enfreint la charte olympique lors de la cérémonie d’ouverture. Durant le défilé, la hockeyeuse Sarah Forster a agité un drapeau à l’effigie du canton du Jura.

«C’est contraire au règlement, explique une attachée du presse du CIO.» Qui précise: «Selon le protocole, seuls les drapeaux officiels des comités nationaux olympiques sont acceptés durant le défilé des athlètes.»

Bon sens et clémence

Swiss Olympic, dont dépendent les 168 sportifs et sportives suisses présents à PyeongChang, et Sarah Forster s’exposent-ils à des sanctions de la part du CIO? «Non, reprend notre interlocutrice. Dans ce cas, le CIO fera preuve de bon sens et de clémence. Comme il n’y avait aucune connotation politique dans cette histoire, cet acte restera impuni.» (Le Matin)