La Genevoise Sarah Höfflin a remporté la deuxième victoire de sa carrière en Coupe du monde de slopestyle samedi à Font Romeu. Dans les Pyrénées françaises, la championne olympique de PyeongChang a devancé l’Américaine Eileen Gu d’un souffle (0,49 point). La jeune Grisonne Giulia Tanno (20 ans) a complété le podium. Cela faisait près de deux ans que Sarah Höfflin n’avait plus fêté de succès en Coupe du monde, depuis sa grande première à Seiser Alm (Italie). Elle occupe le deuxième rang du classement général de la spécialité.

La skieuse de Meinier est en forme cette saison puisqu’elle est déjà montée à deux reprises sur le podium, en big air à Modène début novembre (2e) et en slopestyle à Stubai (Autriche) trois semaines plus tard. De son côté, la Fribourgeoise Mathilde Gremaud ne s’était pas alignée à Font Romeu pour la première compétition de l’année.

Chez les messieurs, le Grison Andri Ragettli s'est lui aussi hissé dans le top 3. Sur le podium, il a été devancé par l'Américain Alexander Hall et le Canadien Philippe Langevin. Deux autres Suisses, Colin Wili et Kim Gubser ont terminé respectivement 9e et 11e. Ragettli mène toujours le classement de la spécialité.

(nxp)