L'hésitation n'aura guère duré bien longtemps. Battu par Marco Schwarz lors de la première manche du slalom de Zagreb, Marcel Hirscher a profité de l'erreur de son compatriote pour signer son 64e succès en Coupe du monde. «Mais ce n'était sans doute pas le plus simple à remporter», comme il l'a expliqué lui-même à l'arrivée. «On peut dire que c'était une difficile journée de travail.»

La star du cirque blanc a parfaitement fait le job sur le deuxième tracé afin de mettre la pression à son jeune contradicteur (23 ans). Et ce dernier, valeur montante de la discipline puisqu'il avait remporté le City Event d'Oslo le 1er janvier, a enfourché après quelques piquets.

Alors que six Suisses avaient franchi le cut de la première manche, ils sont largement rentrés dans le rang dans l'après-midi. Deux d'entre eux ont toutefois limité les dégâts: Daniel Yule (9e à 1''94) et, surtout, le Genevois Tanguy Nef, bon 13e (à 2''15) et qui s'est assuré à son tour son ticket pour les Mondiaux.

Les autres Suisses - Ramon Zenhäusern (7e du premier tracé), Luca Aerni (11e à mi-parcours) et Loïc Meillard (14e à mi-parcours) - ont tous craqué en deuxième manche. Seul Aerni (21e final) est parvenu à marquer quelques points en terminant tout de même son pensum.

30e de la première manche, Marc Rochat a lui perdu un ski sur le second tracé. (nxp)