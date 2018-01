Sur la piste Hermann Maier, l'extraterrestre de Vail a devancé de 0''94 l'Autrichienne Bernadette Schild et de 1''43 la Suédoise Frida Hansdotter. Ses adversaires doivent commencer à la trouver saumâtre. Depuis le début de l'année, il n'y en a que pour elle. Oslo, Zagreb, Kranjska Gora et maintenant Flachau, Mikaela Shiffrin n'est clairement pas rassasiée. Ce succès, le 33e de sa carrière dans la discipline, la place à une victoire de Vreni Schneider et à deux de Marlies Schild, la détentrice du record. Autant dire que Shiffrin tentera d'égaler la Glaronaise fin janvier à l'occasion du slalom de Lenzerheide.

«Seulement» deuxième d'une première manche enlevée par Bernadette Schild, Mikaela Shiffrin a profité du second parcours piqueté par son entraîneur pour remettre les choses en ordre. Toujours dans le rythme, la skieuse du Colorado a une fois de plus fait preuve d'un équilibre et d'une légèreté exceptionnelle pour distancer ses plus proches rivales.

Bilan mitigé pour les Suissesses

Membres réguliers du top 15 sur les dernières courses, les Suissesses ont connu plus de peine sur une piste particulière. Elles sont tout de même quatre à marquer des points. Mais une fois n'est pas coutume et après quatre podiums lors des quatre derniers slaloms, Wendy Holdener n'a pa terminé le premier parcours. Comme la Slovaque Petra Vlhova, la skieuse d'Unteriberg a enfourché sur le haut du tracé, laissant le champ encore plus libre à une Mikaela Shiffrin qui n'a pas besoin de ce genre de cadeaux. La Schwytzoise va s'accorder quelques jours de pause alors que les spécialistes de la vitesse se retrouveront en cette fin de semaine à Bad Kleinkirchheim. La championne du monde du combiné évaluera la semaine prochaine si elle fait ou pas le déplacement de Cortina.

5e à l'issue premier galop, Mélanie Meillard n'a pour sa part effacé que trois piquets en deuxième manche avant de sortir. Prise sur l'arrière et éjectée par un mouvement de terrain, la Valaisanne d'origine neuchâteloise a connu sa deuxième élimination en slalom après Killington. Du coup, la meilleure Suissesse se nomme Denise Feierabend avec une 11e place à 3''26 de l'Américaine.

A noter également le nouveau bon résultat de Carole Bissig. 28e du premier parcours avec le dossard 55, la Nidwaldienne a confirmé son 17e rang de Kranjska Gora en se classant 18e. Elle termine deux rangs devant Aline Danioth et trois devant Michelle Gisin. L'Obwaldienne avait plutôt bien géré la manche initiale avec une 10e place, mais une grosse faute sur un mouvement de terrain au milieu du deuxième tracé l'a projetée hors du top 20. (ats/nxp)