Quel soulagement pour Simon Ammann. A la recherche d’un point de Coupe du monde depuis le début de l’exercice, il a enfin réussi à entrer dans le top 30, dans le canton d’Obwald (29e). Le quadruple champion olympique a d’abord bondi à 126 mètres 50, avant d’atterrir 50 centimètres plus loin en finale. Deux premiers points bienvenus, qui vont peut-être le motiver pour faire le déplacement, dans deux semaines, sur la Tournée des Quatre Tremplins.

«Il y a un petit soulagement, mais ce n’est que le début du chemin, a-t-il dit après son deuxième atterrissage. Je dois prendre les petites choses positives et regarder devant moi. J’ai fait quelques changements et ce n’était pas simple, sous la pression. J’étais peu être un peu trop motivé, d’ailleurs… J’ai encore des devoirs et on verra avec mes entraîneurs ce qu’on fera pour la Tournée.»

Pour Killian Peier, ce dimanche a ressemblé à un cauchemar. Le Vaudois n’a pas pu profiter des conditions qui allaient en s’améliorant pour accrocher le bon wagon. Il est allé «mourir» à la 31e et plus mauvaise place de la première manche, avec six dixièmes de point de retard sur le dernier repêché pour la finale. Gregor Deschwanden n’a pas non plus passé ce «cut», alors qu’Andreas Schuler avait quitté le concours dès les qualifications.

Engelberg était presque une enclave polonaise ce dimanche. En plus des centaines de supporters venus de l’Est, la Pologne a placé trois sauteurs parmi les cinq premiers (Zyla 2e, Stoch 3e et Kubacki 5e). C’est toutefois le Japonais Ryoyu Kobayashi qui l’a encore emporté, survolant le concours avec deux sauts à 137 et 144 mètres. Dire qu’il n’avait jamais gagné avant cette saison... (nxp)