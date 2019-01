Simon Ammann a retrouvé le Top 10 en Coupe du monde pour la première fois depuis près d’un an. Le Saint-gallois s’est classé 9e du deuxième concours de Val di Fiemme dimanche.

Déjà 15e la veille, Ammann a réussi son meilleur résultat de la saison. Il en a profité pour devancer de 2,7 points le Vaudois Killian Peier, légèrement en retrait au 11e rang. Le sauteur de la Sarraz a ainsi manqué de peu un quatrième classement consécutif parmi les 10 meilleurs en Coupe du monde.

Kobayashi seulement septième

Dans le Trentin, Ryoyu Kobayashi avait l’occasion dimanche de devenir le premier sauteur de l’histoire a enchaîné sept succès d’affilée parmi l’élite. Malheureusement pour lui, le joyau japonais de 22 ans, seulement 7e lors de ce deuxième concours, est resté bloqué à six victoires; un bilan déjà historique.

Le Nippon a rejoint samedi le club des quatre autres sauteurs qui avaient réussi pareille performance avant lui: les Finlandais Matti Hautamäki et Janne Ahonen et les Autrichiens Thomas Morgenstern et Gregor Schlierenzauer. Dimanche, la victoire finale est revenue au Polonais Dawid Kubacki, deuxième la veille. Son compatriote Kamil Stoch (3e) a, lui aussi, décroché un deuxième podium en deux jours à Val di Fiemme. L’Autrichien Stefan Kraft s’est classé au deuxième rang (nxp)