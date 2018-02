Simon Ammann a plutôt bien pris ses marques sur le tremplin olympique de Pyeongchang. Le St-Gallois a pris part à quatre des six premiers entraînements sur le sautoir «normal» et il s'est classé deux fois dans le top 10.

Avec des bonds mesurés à 102 m et 101,5 m, le quadruple champion olympique a obtenu le 7e et le 10e rang. Cela s'est moins bien passé au cours du deuxième saut avec 89 m et une 32e place. Gregor Deschwanden n'a pas réussi à franchir la barrière des 90 m. Il est donc logiquement resté hors du top 30 lors de ses six sauts.

Kamil Stoch en favori

Le meilleur saut de la matinée est à mettre au crédit de l'Allemand Andreas Wellinger avec 110,5 m. Mais la plus belle impression demeure celle laissée par le Polonais Kamil Stoch. Le double champion olympique en titre s'est classé respectivement 2e, 1er et 3e avant de faire l'impasse sur les trois sauts programmés en soirée.

La qualification est agendée jeudi à 13h30 en Suisse et le concours pour samedi à la même heure. (ats/Le Matin)