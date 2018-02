Plus de 50 skieurs de fond engagés aux Jeux de Pyeongchang (9 au 25 février) seraient concernés par des données sanguines suspectes. C'est une enquête de plusieurs médias européens, dont le site online suisse «Republik», qui le révèle.

Herzstück des Antidopingkampfs: Hightechflaschen aus der Schweiz. Wir haben sie getestet – kopiert, geöffnet. #Geheimsache_Doping: https://t.co/rhhyZ74YqJ #Doping — Republik (@RepublikMagazin) 29 janvier 2018

Grâce à un lanceur d'alerte, 10'000 tests sanguins visant 2'000 athlètes ont pu être consultés. Verdict : 290 athlètes, dont 11 Suisses, sont concernés, dont un très grand nombre de médaillés des grandes compétitions internationales depuis le début du siècle.

JO d’hiver 2018 : soupçons de dopage sur de nombreux skieurs de fond, dont des Français https://t.co/kuQBCiIZTr — Le Monde (@lemondefr) 4 février 2018

Médaillés aux Mondiaux ou aux JO

«46 % des médailles distribuées en ski de fond aux Mondiaux et aux Jeux olympiques entre 2 001 et 2 017 - soit 313 médailles, dont 91 en or - ont été gagnées par des athlètes dont les valeurs sanguines ont présenté une ou plusieurs fois des anomalies», explique la chaîne allemande ARD.

«Selon des experts, la probabilité que ces données sanguines soient dues à autre chose qu'au dopage est de 1 %», assène la chaîne publique, qui a révélé plusieurs affaires de dopage ces dernières années, et a enquêté cette fois avec le journal britannique Sunday Times, la télévision suédoise SVT et le magazine en ligne suisse Republik.

The extraordinary extent of blood doping by endurance skiers has been exposed by the release of previously secret data, just days before the 2018 Winter Olympicshttps://t.co/WndXAexbUZ pic.twitter.com/466T2mwt6x — Sunday Times News (@ST_Newsroom) 4 février 2018

Aucun nom dévoilé

Parmi les skieurs qui n'ont pas été médaillés, la proportion d'anomalies dans les tests sanguins «est nettement inférieure », note les enquêteurs, sans donner de chiffres. ARD se refuse pour sa part à diffuser des noms, dans la mesure où ces données ne constituent pas une preuve de dopage.

La chaîne s'appuie notamment sur l'avis du médecin américain James Stray-Gundersen, qui a collaboré par le passé avec la FIS (Fédération internationale de ski) : «Il y a un nombre considérable de médaillés qui présentent des profils sanguins inhabituels ou très fortement inhabituels. Ceci indique un usage très répandu du dopage dans le ski de fond», assure cet expert. La FIS n'a pas souhaité commenter ces résultats.

11 Suisses concernés

Au total, plus de 290 skieurs sont concernés. En tête des nationalités les plus représentées, la Russie avec 51 skieurs, l'Allemagne (20), puis la France, en troisième position (18). Derrière, on retrouve l'Autriche (16), la Norvège (16), la Finlande (15), l'Italie (12), la Suède (12), les Etats-Unis (12) et donc la Suisse (11). (ats/nxp)